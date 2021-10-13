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Adobe Photoshop для iPad получает поддержку изображений RAW

Adobe Photoshop для iPad получает поддержку изображений RAW
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Adobe сегодня объявила, что в Photoshop на iPad появится поддержка Adobe Camera RAW , которая позволит пользователям Photoshop «iPad» импортировать, открывать и редактировать файлы RAW. Предстоящая функция была освещена в демонстрационном видео, которым Adobe поделилась на YouTube, но никаких подробностей о том, когда она будет запущена, предоставлено не было.

Согласно Adobe, поддержка RAW будет работать с типами файлов от DNG до Apple ProRAW, который является форматом файлов RAW, доступным на моделях iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro .

Файлы RAW можно редактировать, как и любое другое изображение, при этом пользователи могут настраивать такие аспекты, как экспозиция и шум, и использовать инструменты неразрушающего редактирования и автоматической настройки Photoshop.

Photoshop для iPad является частью плана Adobe Creative Cloud. Доступ предоставляется по цене от 9,99 долларов в месяц для плана «Фотография».

Adobe Photoshop Apple
ASTERA
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