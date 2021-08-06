ADATA анонсировала модули памяти DDR5 с рекордной частотой

Компания ADATA на презентации не только показала новые продукты, но также анонсировала модули DDR5 с рекордной частотой.

Презентация ADATA была проведена в онлайн-режиме, на ней рассказали про твердотельные накопители, игровую гарнитуру и карты памяти.

Ведущие мероприятия еще анонсировали память стандарта DDR5 с частотой до 8400 МГц, таким образом новая память будет на 163% быстрее чем DDR4.

Помимо этого было сказано, что будет выпускаться DDR5 с частотой 12 600 МГц. Когда новая память выйдет, и сколько она будет стоить, представители ADATA не сообщили. Также не озвучили цены и на другие продукты, представленные в рамках онлайн-мероприятия.

На презентации еще сообщили, что компания выпустит серию твердотельных накопителей LEGEND PCIe Gen4 SSD, внешний накопитель SSD SE920 с поддержкой USB4 и карты памяти со скоростью записи до 800 Мбайт/с.

Также в будущем будет продаваться беспроводная гарнитура XPG PRECOG AERO с передатчиком стандарта USB Type-C.

Эта гарнитура обеспечит низкую задержку и до 24 часов работы на одном заряде. Беспроводные наушники можно будет подключать к планшетам, смартфонам, ПК и игровым консолям. Также XPG PRECOG AERO способна работать с помощью кабеля USB.