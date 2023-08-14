Activision подтвердила, что новая Call of Duty Modern Warfare 3 будет стоить $70

Вскоре пользователи обнаружили намек, который косвенно подтвердил слухи о Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), свидетельствуя о её связи с предыдущей частью как дополнение — в базе данных игр PlayStation новая часть была обозначена как DLC для Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022).

Из этого факта некоторые игроки предположили, что владельцев второй части может ждать особая цена при покупке третьей. Позже представители Activision прояснили ситуацию.

Оказалось, что все будущие игры серии Call of Duty будут отмечаться как DLC из-за интеграции их в единый лаунчер. Впрочем, это не повлияет на ценовую политику, и Call of Duty: Modern Warfare 3 будет продаваться по цене 70 долларов. Владельцы Modern Warfare 2 также не получат каких-либо скидок.

Тем не менее, ранний доступ при предзаказе, согласно утечке, будет доступен владельцам консолей PlayStation.

Игра получит русскую локализацию, а полноценная демонстрация ожидается 17 августа. Пока можно оценить короткое видео с представлением главного злодея. Дата выхода шутера намечена на 10 ноября.