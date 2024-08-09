Acer запустила в продажу 39-дюймовый OLED-монитор для геймеров

Компания Acer представила игровой монитор Predator X39 еще в январе, но только теперь новинка добралась до рынка.

Главная особенность модели — большая изогнутая OLED-матрица, созданная для киберспорта.

Монитор имеет 39-дюймовую панель с радиусом закругления 800R, временем отклика 0,01 мс и разрешением 3440×1440 пикселей.

Частота обновления составляет 240 Гц, что идеально подходит для соревновательного гейминга. Он также поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 400 True Black и технологию AMD FreeSync Premium Pro для плавного изображения.

Для подключения доступны два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4. Также есть USB-хаб с разъёмом Type-C, поддерживающим 90-ваттную быструю зарядку, и функция KVM-переключателя.

На американском рынке монитор оценили в 1 599 долларов или 140 700 рублей, тогда как европейским покупателям придется заплатить 1599 евро или 152 200 рублей.