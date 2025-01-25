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Acer выпустила усиленные ноутбуки Chromebook для школьников по цене от 42 000 рублей

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Компания Acer анонсировала новую серию ноутбуков Chromebook для школьников по приемлемой цене, но при этом они отличаются усиленной защитой от механических повреждений.

Acer выпустила усиленные ноутбуки Chromebook для школьников по цене от 42 000 рублей

В линейку вошли три модели: Chromebook Spin 512, Spin 511 и Chromebook 511. Все они работают на процессорах Intel N250 и имеют функции, полезные для учебного процесса.

Chromebook Spin 512 имеет 12,2-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Spin 511 оснащен 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением FHD или HD. Обе модели можно использовать в режиме планшета благодаря шарнирам на 360 градусов. Они имеют прочный корпус и защищены от механических повреждений.

Chromebook 511 — компактная модель с 11,6-дюймовым дисплеем, которая легко переносится. Она имеет защиту от пролитой жидкости и прочную клавиатуру.

Ноутбуки созданы для интенсивного использования в школах. Они имеют усиленные дисплеи и порты, что снижает риск повреждений. Клавиатуру можно легко заменить, а конструкция защищена от попадания жидкости.

Acer выпустила усиленные ноутбуки Chromebook для школьников по цене от 42 000 рублей

Устройства поддерживают Wi-Fi 7 или Wi-Fi 6E, а также имеют опцию 4G LTE для стабильного Интернета. В ноутбуках установлены веб-камеры с высоким разрешением и несколько портов для подключения.

Новая линейка Chromebook от Acer будет доступна в Северной Америке с первого квартала 2025 года. Цены составят от 429,99 до 529,99 долларов США в зависимости от модели.

Acer выпустила усиленные ноутбуки Chromebook для школьников по цене от 42 000 рублей

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