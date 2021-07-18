Acer выпустила новый компактный проектор Acer XD1520i

Acer для российского рынка представила свой новый компактный проектор Acer XD1520i.

Эта модель в розничных точках продаж и интернет-магазинах будет предлагаться по рекомендованной розничной цене 84 990 рублей.

Новый проектор получил такие размеры: 297х200х70 мм, а масса — 2,1 кг.

В Acer XD1520i разрешение матрицы составляет 1920х1080 пикселей, а максимальная яркость достигает 1600 люменов ANSI.

Подробные характеристики проектора производитель раскрывать не стал, но указал что цветовой охват в новинке в 1,4 раза больше, чем у обычных LED-ламп.

Срок службы лампы Acer XD1520i заявлен до 30 000 часов, причем устройство способно работать в режиме 24/7.

Проектор получил корректировку изображений, а эта функция способна работать в автоматическом режиме, но также предусмотрен и ручной режим корректировки трапецеидальных искажений.

Acer XD1520i оснастили встроенными динамиками мощностью 3 Вт, функцией открытия PDF файлов без подключения к компьютеру и функцией беспроводного подключения смартфона.