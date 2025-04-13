Acer возвращается на рынок смартфонов: новинка получит камеру на 64 Мп от Sony

Компания Acer анонсировала своё возвращение на индийский рынок смартфонов 15 апреля в сотрудничестве с Amazon.

Стали известны подробности о новом безымянном устройстве, которое будет оснащено основной камерой на 64 МП с сенсором Sony, а также сверхширокоугольной камерой и недорогой макрокамерой или датчиком глубины. Это будет необычная тройная камера для бюджетного 5G-сегмента.

Сенсор Sony в основной камере обещает улучшенное качество съёмки в условиях слабого освещения и включает функции, связанные с искусственным интеллектом, такие как шумоподавление и цветокоррекция.

Смартфоны будут разрабатываться и производиться индийской компанией Indkal Technologies, которая недавно получила лицензию на бренд Acer.

Это устройство не является одним из двух телефонов, о которых говорилось ранее, что указывает на то, что у Acer будет как минимум три новых предложения на рынке. Два других телефона будут в более низком ценовом сегменте.