Acer в России представил премиальный ноутбук Porsche Design Acer Book RS

Acer на российском рынке представила премиальный ноутбук Porsche Design. Эта модель будет предлагаться с процессором Core i7 последнего поколения и сенсорным экраном с защитным стеклом Corning Gorilla Glass.

Новинка получила не только премиальный корпус, но также и мощную начинку.

В Porsche Design Acer Book RS установили Core i7 11-го поколения и сенсорный 14-дюймовый экран с разрешением 1920х1080 точек.

Матрицу прикрывает защитное стекло от компании Corning.

В ноутбуке тонкие рамки и металлический корпус с карбоновой крышкой. Помимо мощного процессора в Porsche Design Acer Book RS установили 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce MX350.

Также ноутбук оснащен Wi-Fi 6, сканером отпечатка пальца, USB Type-C и Thunderbolt 4. Производитель заявляет, что на одном заряде ноутбук проработает до 17 часов.

Porsche Design Acer Book RS в России можно приобрести за 215 990 рублей. Помимо самого ноутбука покупатель получит коврик для мыши, чехол для ноутбука и сумку для его переноски.