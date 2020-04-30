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Россияне могут стать владельцами ноутбуков Acer по подписке

30.04.2020 20:32

Acer при содействии компании Forward Leasing запустила новую для России программу Acer Forward.

В рамках новой программы клиенты могут приобрести ноутбук Acer серий Aspire, Swift, ConceptD или Spin по подписке.

Подобные предложения уже давно действуют на рынке. Так, по подписке можно оформить игровую консоль Xbox, а также смартфоны компаний Samsung и iPhone.

Ноутбук по подписке предлагать начали впервые. Самая доступная модель ноутбука от Acer ежемесячно обойдется в 990 рублей, причем договор оформляется на 18 месяцев, а по его истечении клиент может выкупить ноутбук или вернуть его компании и оформить подписку на другую модель.

Оформить подписку можно не выходя из дома. Заявка рассматривается в течение минуты, и после ее утверждения осуществляется доставка ноутбука.

Россияне могут стать владельцами ноутбуков Acer по подписке

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