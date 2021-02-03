Acer в России начала продажи игрового FHD монитора с частотой 280 Гц

Acer на российском рынке начала продажи своего игрового монитора Predator XB253QGW.

Новинка получила 24,5-дюйовый Full HD экран, который способен работать с частотой обновления до 280 Гц.

Acer оснастила Predator XB253QGW рядом технологий, которые позволяют геймерам максимально погрузится в игровой процесс.

Так, в панели есть поддержка NVIDIA G-Sync и HDR400, максимальная яркость матрицы составляет 400 кд/м2, минимальное время отклика пикселя заявлена 1 мс.

Помимо этого на передней панели игрового монитора установили светодиодные панели, подсветку которых можно настроить через фирменную утилиту.

Также их можно заставить работать в так музыке или игре.

Монитор получил два динамика общей мощностью 4 Вт, порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2a для подключения к компьютеру и два USB 3.0.

Подставка монитора позволяет регулировать экран по наклону в диапазоне 30 градусов.

В России Acer Predator XB253QGW предлагается за 39 9990 рублей.