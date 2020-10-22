Acer ставит лучший за последние годы интегрированный графический процессор в дешевые ноутбуки

Сегодня утром Acer анонсировала свою последнюю линейку потребительских ноутбуков из серий Swift, Spin и Aspire. И все они включают в себя процессор Intel 11-го поколения с графикой Isis Xe Graphics . Некоторые из них, как мы уже знали, скоро появятся , например Swift 5, который будет сертифицирован Evo, и меньший и менее дорогой Swift 3, но Acer предоставила более подробную информацию о Swift 3, а также о других его моделях, которые обновить с помощью Intel и Isis Xe Graphics.

Xe Graphics — лучшее достижение в области интегрированной графики, которое я видел за последние годы . В сочетании с новейшим поколением мобильных процессоров Intel он закладывает фантастическую основу для суперпортативных ноутбуков, которые могут быстро выполнять множество различных задач. В прошлом месяце мы попробовали, на что способен этот процессор , и это было впечатляюще. Даже по сравнению с AMD Ryzen 7 4800U он быстрее конвертировал гигантские файлы в PDF, кодировал видео, редактировал фотографии и даже играл. Intel 11-го поколения устанавливает высокую планку.

Первым идет Acer Swift 3X, который весит всего 3,02 фунта. Время автономной работы составляет до 17,5 часов. Он оснащен 14-дюймовым экраном FHD IPS, покрывающим 72% цветовой гаммы NTSC, и соотношением экрана к корпусу 84%, чтобы эти лицевые панели были красивыми и тонкими, чтобы соответствовать меньшему корпусу. Swift 3X также поддерживает Wi-Fi 6 и множество портов USB-C, Thunderbolt 4 и USB3.2 Gen 2 для более быстрой передачи файлов, а также загрузки и выгрузки.

Swift 3X будет доступен в Северной Америке, начиная с декабря, за 900 долларов, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, начиная с ноября, за 850 евро, и в Китае, начиная с октября, за 5000 иен.