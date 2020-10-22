Acer ставит лучший за последние годы интегрированный графический процессор в дешевые ноутбуки

Меню
Поиск

USD/RUB: 77.03 EUR/RUB: 91.34 BTC/USD: 8756.9

22 ноября : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Статьи

Обзоры рынков

Acer ставит лучший за последние годы интегрированный графический процессор в дешевые ноутбуки

22.10.2020 10:54

Сегодня утром Acer анонсировала свою последнюю линейку потребительских ноутбуков из серий Swift, Spin и Aspire. И все они включают в себя процессор Intel 11-го поколения с графикой Isis Xe Graphics . Некоторые из них, как мы уже знали, скоро появятся , например Swift 5, который будет сертифицирован Evo, и меньший и менее дорогой Swift 3, но Acer предоставила более подробную информацию о Swift 3, а также о других его моделях, которые обновить с помощью Intel и Isis Xe Graphics.

Acer ставит лучший за последние годы интегрированный графический процессор в дешевые ноутбуки

Xe Graphics — лучшее достижение в области интегрированной графики, которое я видел за последние годы . В сочетании с новейшим поколением мобильных процессоров Intel он закладывает фантастическую основу для суперпортативных ноутбуков, которые могут быстро выполнять множество различных задач. В прошлом месяце мы попробовали, на что способен этот процессор , и это было впечатляюще. Даже по сравнению с AMD Ryzen 7 4800U он быстрее конвертировал гигантские файлы в PDF, кодировал видео, редактировал фотографии и даже играл. Intel 11-го поколения устанавливает высокую планку.

Первым идет Acer Swift 3X, который весит всего 3,02 фунта. Время автономной работы составляет до 17,5 часов. Он оснащен 14-дюймовым экраном FHD IPS, покрывающим 72% цветовой гаммы NTSC, и соотношением экрана к корпусу 84%, чтобы эти лицевые панели были красивыми и тонкими, чтобы соответствовать меньшему корпусу. Swift 3X также поддерживает Wi-Fi 6 и множество портов USB-C, Thunderbolt 4 и USB3.2 Gen 2 для более быстрой передачи файлов, а также загрузки и выгрузки.

Swift 3X будет доступен в Северной Америке, начиная с декабря, за 900 долларов, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, начиная с ноября, за 850 евро, и в Китае, начиная с октября, за 5000 иен.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги