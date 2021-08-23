Acer собирается выпустить новые смарт-телевизоры HD и 4K в Индии в сентябре

Хотя Acer известна своими ноутбуками, нацеленными на различные сегменты в Индии, в настоящее время компания, по-видимому, планирует полностью перейти в новую категорию в этом регионе. Новый отчет показал, что компания нацелена на запуск новой серии смарт-телевизоров на индийском рынке.

Согласно отчету 91Mobiles, известный аналитик Ишан Агарвал сообщил, что бренд будет поставлять смарт-телевизоры в Индию где-то в сентябре 2021 года. В отчете добавлено, что тайваньский технологический гигант планирует выпустить новые смарт-телевизоры размером от 32 дюймов. даже с диагональю экрана 70 дюймов. Судя по всему, новая линейка смарт-телевизоров будет производиться Dixon в этом регионе, и телевизоры будут работать на ОС Android TV, которая обеспечивает поддержку популярных потоковых онлайн-приложений, таких как Netflix, Prime Video и YouTube.

Кроме того, будущие телевизоры Acer также будут поддерживать варианты подключения Bluetooth, Wi-Fi, USB и HDMI, а также такие функции, как Micro Dimming и Dolby Atmos. В отчете также говорится, что некоторые модели также будут иметь безрамный дизайн. Смарт-телевизоры этой марки будут доступны с дисплеями с диагональю 32, 42, 43, 50, 55, 58 и 70 дюймов. Версии HD будут иметь размер 32 дюйма и будут иметь 1,5 ГБ оперативной памяти, частоту обновления 60 Гц и коэффициент контрастности 3000: 1.

Этот 32-дюймовый вариант также будет иметь стандартную версию и безрамочный вариант. Между тем, 42-дюймовая версия будет предлагать разрешение FHD. Если говорить о смарт-телевизорах большего размера, то 43-дюймовые, 50-дюймовые, 55-дюймовые, 58-дюймовые и 70-дюймовые телевизоры будут поставляться с разрешением 4K. Примечательно, что эти смарт-телевизоры будут называться Acer 43-дюймовый безрамочный 4K Ultra HD Android TV, 50-дюймовый безрамочный 4K Ultra HD Android TV и так далее. Телевизоры 4K будут иметь 2 ГБ оперативной памяти, частоту обновления 60 Гц и коэффициент контрастности 5000: 1. К сожалению, цены на эти телевизоры в настоящее время неизвестны, хотя ожидается, что диапазон цен составит от 20 000 до 70 000 индийских рупий (примерно от 270 до 943 долларов США).

Источник — Astera.