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Acer презентовала в России защищенные ноутбуки Enduro N7

18.01.2021 22:41

На российском рынке представлены два новых защищенных ноутбука Acer Enduro N7. Компания показала две модели — EN714-51W и EN715-51W.
Отличаются российские новинки диагональю экрана. Так, у EN714-51W она составляет 14-дюймов, а у EN715-51W – 15,6-дюйма.

Новинки получили защищенный корпус по стандарту MIL-810G. Благодаря этому модели способны работать в экстремальных условиях.

Ноутбуки не боятся падений с метровой высоты и способны работать от минус 21 до 60 градусов. Также Acer Enduro N7 не боятся случайных ударов и воды.

Acer презентовала в России защищенные ноутбуки Enduro N7
Ноутбуки получили две батареи, одна из которых съёмная, а вторая встроенная. К тому же есть возможность «горячей» смены съёмного аккумулятора. На двух аккумуляторах EN714-51W и EN715-51W могут проработать до 10 часов.

Разрешение экрана ноутбуков составляет 1920х1080 пикселей, максимальная яркость 700 кд/м2.

В основе портативных систем лежит процессор Intel Core i7. Модели будут предлагаться с твердотельными накопителями на 256 или 512 ГБ.

Acer презентовала в России защищенные ноутбуки Enduro N7

Для защиты данных в Acer Enduro N7 встроили сканер отпечатка пальца, систему распознавания лица Windows Hello и систему защиты данных Discrete Trusted Platform Module.

В России Acer Enduro N7 EN714-51W и EN715-51W можно будет заказать за 333 990 и 383 990 рублей соответственно.

Acer презентовала в России защищенные ноутбуки Enduro N7 Acer презентовала в России защищенные ноутбуки Enduro N7

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