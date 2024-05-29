Acer презентовала игровой ноутбук с ChromeOS

Новый Acer Chromebook Plus 516 GE, цена которого начинается от $699, оснащён новой игровой панелью Google для ChromeOS, дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Intel Meteor Lake-U и клавиатурой с RGB-подсветкой.

По словам представителей Acer, Chromebook Plus 516 GE обеспечивает захватывающий игровой процесс и новый игровой опыт благодаря 16-дюймовому дисплею с разрешением 2560 × 1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 350 кд/м².

В устройстве Chromebook Plus 516 GE используется процессор Intel Core 7 150U с встроенной графической подсистемой Iris Xe Graphics G7, которая может оказаться недостаточно производительной для большинства современных AAA-видеоигр. Поэтому Acer делает ставку на потоковую передачу игр по проводному Ethernet-соединению или быстрому беспроводному подключению стандарта Wi-Fi 6E, чтобы обеспечить улучшенный игровой опыт.

Значимость презентации Chromebook Plus 516 GE возросла в связи с анонсом новой игровой панели Google для ChromeOS, которая позволяет быстро получить доступ к различным игровым функциям, включая запись игрового процесса. Подробную информацию на эту тему можно найти в блоге Google.

Acer утверждает, что Chromebook Plus 516 GE способен работать до 10 часов на одном заряде аккумулятора. Устройство может быть оснащено до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем ёмкостью до 2 ТБ. Акустическая система игрового хромбука состоит из четырёх динамиков. Клавиатура имеет настраиваемую RGB-подсветку.