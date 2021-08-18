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Acer представила в РФ новый игровой монитор Nitro KG282K формата 4К

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Acer на российском рынке начала продажи нового игрового 4К монитора с Nitro KG282K с экраном диагональю 28-дюймов.

Монитор Acer Nitro KG282K получил разрешение матрицы 3840х2160 пикселей, максимальная яркость панели по паспорту составляет 300 нит. Заявленный охват цветового пространства DCI-P3 90%.

Несмотря на то, что Nitro KG282K считается игровым монитором время отклика пикселя у него 4 мс, а частота обновления экрана 60 Гц.

Монитор получил подставку с возможностью изменения угла наклона от -5 до 15 градусов. Саму панель также можно закрепить на стену, и для этого пользователю потребуется крепление VESA 100х100.

Acer представила в РФ новый игровой монитор Nitro KG282K формата 4К
В новинке есть встроенные динамики мощностью 2 Вт, разъёмы HDMI и DisplayPort. Оснастил производить свой монитор еще фирменными системами устранения бликов, технологией снижения мерцания и излучения синей части спектра света.

Acer Nitro KG282K уже можно приобрести по цене 29 990 рублей.

Acer представила в РФ новый игровой монитор Nitro KG282K формата 4К

Acer Acer Nitro KG282K
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