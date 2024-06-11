Acer представила в РФ монитор Nitro XZ342CUS3 для геймеров

Компания Acer представила новый монитор Nitro XZ342CUS3, который специально разработан для геймеров.

Nitro XZ342CUS3 оснащен просторным ультрашироким VA-экраном диагональю 34 дюйма и разрешением 3440х1440 пикселей. Он обладает высокой частотой обновления в 180 Гц, что позволяет более плавно отображать движения в играх.

Монитор также обеспечивает яркость до 320 кд/м², контрастность 1:4000 и предлагает 90% покрытия цветового пространства DCI-P3. Углы обзора составляют до 178° по вертикали и горизонтали, что позволяет получить качественное изображение из любого ракурса.

Для достижения более реалистичного и насыщенного визуального опыта, монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, которая оптимизирует совместную работу с видеокартой, а также VESA Display HDR 400, обеспечивающую высокую детализацию в ярких и темных участках изображения.

Эргономичный дизайн монитора Nitro XZ342CUS3 позволяет геймерам настроить его под свои индивидуальные предпочтения. Стойка монитора позволяет изменять углы наклона от -5 до +15 градусов, а также регулировать его по высоте и вращать на 360 градусов.

Для удобства подключения различных устройств предусмотрены два порта HDMI 2.0 и два порта DisplayPort 1.4. Кроме того, монитор оснащен встроенными стереодинамиками, а также аудиовыходом для подключения наушников, саундбара и другой аудиоаппаратуры.

Acer также уделила особое внимание заботе о зрении пользователей. Монитор Nitro XZ342CUS3 включает в себя комплекс технологий Acer VisionCare, которые минимизируют нагрузку на глаза.

Технология Acer ComfyView позволяет избавиться от бликов на поверхности экрана, Acer BlueLight Shield уменьшает избыточное коротковолновое свечение, Acer Flickerless снижает мерцание матрицы, а Acer Low Dimming обеспечивает равномерную подсветку, создавая комфортные условия для длительных игровых сессий.

Новый монитор Nitro XZ342CUS3 уже доступен в российских магазинах по цене от 42 299 рублей.