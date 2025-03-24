Acer представила профессиональный ультратонкий и легкий ноутбук 2025 Go Air

Компания Acer анонсировала свой новый ультратонкий ноутбук 2025 Go Air, предназначенный для профессионалов, которые ищут альтернативу MacBook Air на базе Windows.

Ноутбук весит всего 999 граммов и обеспечивает до 12 часов работы без подзарядки, сочетая портативность с высокой производительностью.

Устройство оснащено 14-дюймовым матовым IPS-дисплеем с разрешением 2240 × 1400 пикселей и полным охватом цветов sRGB. Дисплей имеет функцию затемнения для снижения нагрузки на глаза и соотношение сторон 16:10, что делает его удобным для работы. Шарнир, который поворачивается на 180 градусов, упрощает совместное использование экрана.

Внутри Go Air располагается 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ. Ноутбук работает на процессорах Core i5 210H или Core i7 240H, которые обеспечивают хорошую производительность и охлаждаются двумя тепловыми трубками. Несмотря на тонкий корпус, устройство предлагает множество портов: три порта Type-C, HDMI 2.0, USB-A и разъём для наушников.

Цена на Go Air начинается от 5299 юаней (730 долларов) за модель с Core i5 и от 5699 юаней (785 долларов) за модель с Core i7. Ноутбук позиционируется как премиум-класс среднего уровня с аккумулятором ёмкостью 60 Вт·ч и поддержкой Wi-Fi 6. Поки что неясно, будет ли международный релиз этого устройства и когда он состоится.

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