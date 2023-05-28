Acer представила новый ноутбук Swift Edge на базе Ryzen 7040U

Компания Acer провела презентацию ноутбука, который оценили в 1,3 тыс. долларов.

Новинка получила OLED-экран с разрешением 3200 на 2000 пикселей с частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 кд/м2. Весит новинка 1,23 кг, а толщина составляет 13 мм.

Тонким ноутбук удалось сделать, в том числе и за счет использования магниевого сплава. Что касается процессора, то используются Ryzen 7040U, включая топовые модели с iGPU Radeon 780M.

Оперативной памяти установили до 32 ГБ в зависимости от версии, а SSD устанавливается до 2 ТБ.

Среди прочего можно отметить наличие двух USB 3.2, HDMI 2.1, слота для microSD и 65-ваттной зарядки и Wi-Fi 7. Оценили новинку в 1,3 тыс. долларов, а в продажу она поступит в середине лета.