Acer представила новые игровые мониторы Acer Nitro XV2

Acer показала игровые мониторы серии Nitro XV2, которые получили IPS матрицу с частотой обновления до 270 Гц.

Новая серия состоит из моделей Nitro XV272UKVbmiiprzx, Nitro XV272UXbmiipruzx и Nitro XV272LVbmiiprzx, которые являются 27-дюймовыми моделями и отличаются частотой обновления экрана, а также разрешением.

В XV272UKV и XV272UX применена IPS матрица с разрешением 2560х1440 пикселей, а у XV272LV дисплей получил разрешение 1920х1080 точек.

В игровом режиме работа экрана мониторов поднимается до 170 Гц, а у XV272UXbmiipruzx частота повышается до 270 Гц. В обычном режиме экраны работают на частоте 144 Гц.

Экраны обладают максимальной яркостью 400 кд/м2, а время отклика пикселя всего 0,5 мс. К настольным системам новинки подключаются через HDMI 2.0 или DisplayPort. Также есть разъем 3,5-мм для подключения наушников или внешних колонок.

Новая серия Acer Nitro XV2 уже доступна для заказа по цене от 20 тыс. рублей.