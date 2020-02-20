Acer представила на российском рынке мощный ноутбук ConceptD 9 Pro

Acer на российском рынке начала продажи своего профессионального мощного ноутбука ConceptD 9 Pro.

Эта модель рассчитана на работу с 3D графикой, видео и других операций, где нужна мощная вычислительная система.

Ноутбук оснастили 17,3-дюймовой IPS матрицей с разрешением 3840х2160 пикселей. Сам экран вращается на особой петле, и может фиксироваться в разном положении.

К тому же экран профессионального ноутбука получил сертификат Pantone Validated и у него выполнена заводская калибровка обеспечивающая 100-процентный охват пространства Adobe RGB.



С ноутбуком поставляется стилус Wacom EMR, который можно крепить к корпусу устройства, а сам стилус чувствителен к 4096 уровням нажатия.



В основе Acer ConceptD 9 Pro лежит девятое поколение процессора Intel Core i9, оперативной памяти в модели установили 32 ГБ, а в качестве графической системы выступает NVIDIA Quadro RTX 5000 с 16 ГБ собственной памяти и поддержки трассировки лучей.

В системе используется два SSD накопителя PCIe NVMe общей ёмкостью 2 ТБ.

Стоимость Acer ConceptD 9 Pro в России составляет 399 990 рубелей.