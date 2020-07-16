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Acer представила изогнутые игровые мониторы серии Nitro XZ2

16.07.2020 23:08

Acer сегодня представила свои новые мониторы, рассчитанные на геймеров. Новинки получили изогнутые экраны и высоконтрастную VA матрицу с частотой обновления до 164 Гц.
Новые мониторы серии Nitro XZ2 представлены в трех вариантах – 24, 27 и 32 дюйма.

Первая диагональ способна работать на частоте 144 Гц, а остальные две панели получили экраны с частотой обновления 165 Гц.

В серии Nitro XZ2 время отклика матрицы составляет 1 мс, а максимальная яркость экранов 400 кд/м². Также в новинках есть поддержка HDR10.

Acer представила изогнутые игровые мониторы серии Nitro XZ2
Подключить мониторы можно через порты HDMI или DisplayPort, а еще у пользователя есть возможность регулировать высоту наклона экрана и поворот.

В Nitro XZ2 есть два динамика общей мощностью 6 Вт. Новинки уже доступны для покупки по цене от 200 до 450 долларов.

Acer представила изогнутые игровые мониторы серии Nitro XZ2

 

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