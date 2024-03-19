Acer представил мини-светодиодный монитор Predator X32Q 4K

Acer только что представила на JD.com монитор Predator X32Q, который доступен по стартовой цене 4999 юаней (примерно 64 тысячи рублей) и обладает впечатляющим набором функций.

Этот монитор имеет пиковую яркость 1000 нит и частоту обновления 144 Гц. С разрешением 4K на 31,5-дюймовом дисплее, он использует технологию Mini-LED для обеспечения исключительного изображения с максимальной яркостью и точным контролем благодаря 1152 индивидуальным зонам затемнения.

Панель Fast-IPS обеспечивает высокую производительность и время отклика 1 мс, а также охватывает 99% цветовой гаммы DCI-P3 и Adobe RGB, что делает его идеальным не только для игр, но и для творческой работы.

Для звука монитор оснащен двумя встроенными динамиками мощностью 3 Вт, а подставка обеспечивает гибкость регулировки подъема, вращения и наклона для идеального угла обзора.

По поводу подключений, есть 2 порта HDMI 2.1 для игр с высоким разрешением и частотой обновления, 1 порт DP1.4, порт USB-C для зарядки ноутбука мощностью 65 Вт, 2 дополнительных порта USB-A 3.0 и стандартный аудиоразъем 3,5 мм.

В общем, Predator X32Q представляет собой надежный вариант для геймеров и творческих профессионалов благодаря своим продвинутым функциям и высокой производительности.