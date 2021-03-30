Acer ожидает дефицит комплектующих до конца этого года

Acer ожидает дефицит комплектующих до конца этого года30.03.2021 22:18
Недавно производители персональных компьютеров и ноутбуков приводили свои прогнозы по поводу дефицита комплектующих.
Представители HP и Dell утверждают, что проблема будет решена к осени этого года, однако в Acer считают иначе.
По заверениям представителей компании, дефицит будет сказываться на производстве и продукции до конца года.
Проблема кроется не в основных деталях (процессорах, материнских платах и так далее).
По их словам, основная причина на производстве это нехватка мелких компонентов и чипов, которые остро необходимы для создания конечного продукта и его реализации.
Но, как это не странно, Acer прогнозирует существенный рост в сравнении с прошлым годом, что связано с повышенным спросом.
События 2020 года подняли рекордный ажиотаж к смартфонам, консолям, ПК и лептомам.
Производители не могут удовлетворить спрос, а логистика сильно нагружена из-за ограничений, связанных с пандемией.
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