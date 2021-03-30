Acer ожидает дефицит комплектующих до конца этого года

Недавно производители персональных компьютеров и ноутбуков приводили свои прогнозы по поводу дефицита комплектующих.

Представители HP и Dell утверждают, что проблема будет решена к осени этого года, однако в Acer считают иначе.

По заверениям представителей компании, дефицит будет сказываться на производстве и продукции до конца года.

Проблема кроется не в основных деталях (процессорах, материнских платах и так далее).

По их словам, основная причина на производстве это нехватка мелких компонентов и чипов, которые остро необходимы для создания конечного продукта и его реализации.

Но, как это не странно, Acer прогнозирует существенный рост в сравнении с прошлым годом, что связано с повышенным спросом.

События 2020 года подняли рекордный ажиотаж к смартфонам, консолям, ПК и лептомам.

Производители не могут удовлетворить спрос, а логистика сильно нагружена из-за ограничений, связанных с пандемией.