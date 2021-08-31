Acer готовится к запуску в сентябре своих будущих Smart TV в Индии

По слухам, всемирно известный бренд ПК Acer планировал выйти на рынок смарт-ТВ в Индии в начале этого месяца. Теперь компания официально объявила, что запустит свои первые смарт-телевизоры в регионе в конце этого года. В пресс-релизе тайваньский технологический гигант объявил, что он будет дебютировать в сегменте интеллектуального телевидения по лицензии Indkal Technologies, расположенной в Бангалоре. Другими словами, бренд сотрудничает с индийской фирмой для долгожданного выпуска смарт-телевизоров Acer. Согласно официальным данным, смарт-телевизоры компании будут продаваться в регионе через Amazon и Flipkart в широком диапазоне размеров. Сюда входят модели от 32 дюймов до больших телевизоров с экранами 70 дюймов.

В пресс-релизе также добавлено, что Indkal скоро поделится подробными спецификациями и ценами на эти новые продукты. Кроме того, бренд также подтвердил, что его телевизоры появятся на индийском рынке домашних развлечений где-то в сентябре 2021 года.

Ананд Дубей, генеральный директор Indkal Technologies, заявил, что «потребность в домашних развлечениях увеличилась за последние двенадцать месяцев, что повысило спрос на телевизоры. Это отличное время для выхода на рынок с Acer, который является одним из самых надежных брендов на всех рынках. Поскольку ожидается, что текущий всплеск продаж будет расти до Дивали, мы найдем огромные возможности для демонстрации добавленной стоимости, которую Acer Televisions принесет на рынок, и для улучшения общего впечатления от просмотра ТВ».

Источник — Astera.