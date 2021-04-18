Acer готовит 49-дюймовый изогнутый монитор Acer EI491CRG9

Acer тоже готовит большой игровой изогнутый монитор, который получил сертификат VESA DisplayHDR 2000. Недавно сообщалось, что корейская компания Samsung выпустит игровой монитор Odyssey G9 с пиковой яркостью 2000 кд/м2.

Но как оказалось компания Acer готовит аналогичную 49-дюймовую модель с разрешением 5120х1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и пиковой яркостью 2000 кд/м2. Подсветка в мониторе от Acer будет использоваться Mini-LED.

В Китае не официально уже можно заказать будущую новинку от Acer, где за нее просят 2300 долларов, предположительно официальная цена будет еще ниже. Стоит отметить, что Odyssey G9 от Samsung ориентированно будет стоить 4,6 тыс. долларов.