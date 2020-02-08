Опубликован список очень опасных для смартфонов приложений

В магазине приложений Google Play специалисты компании Trend Micro обнаружили большое количество популярных приложения с опасным кодом.

После обнаружения пакета приложения Trend Micro направили жалобу в Google Play и как известно программы уже удалили из онлайн-магазина.

В основном вредоносные программы распространяли в странах Японии, Израиле, Тайване, США, Индии и Таиланде.

Через вредоносное ПО пользователю на смартфоне показывали навязчивую рекламу. Также приложения без ведома пользователя использовали его учетную запись Google и Facebook.

Некоторые из обнаруженных программ, могли менять настройки, оправлять почту, записывать звуки и совершать звонки.

Список удалённых программ выглядит следующим образом:

Shoot Clean-Junk Cleaner, Phone Booster, CPU Cooler

Super Clean Lite- Booster, Clean&CPU Cooler

Super Clean-Phone Booster, Junk Cleaner&CPU Cooler

Quick Games-H5 Game Center

Rocket Cleaner

Rocket Cleaner Lite

Speed Clean-Phone Booster, Junk Cleaner&App Manager

LinkWorldVPN

H5 gamebox