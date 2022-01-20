В Sony ждут от Microsoft соблюдения договорённостей по играм Activision Blizzard

Компания Microsoft приобрела за $68,7 млрд издательство Activision Blizzard, а сама новость оказалась неожиданной для всего мира.

Аналитики уже начали высказывать свое мнение по поводу поведения компании Microsoft в отношении своих конкурентов.

Например, в Sony Group Corporation ждут, что Microsoft несмотря на покупку издательства Activision Blizzard продолжит соблюдать ранние договоренности, в том числе и обеспечивать мультиплатформенность игр Activision.

Стоит отметить, что некоторые проекты Activision Blizzard останутся эксклюзивными для Xbox, а часть контента будут продолжать делать для PlayStation.

Между тем, сделку по покупке Activision Blizzard должны закрыть до 30 июня этого года.