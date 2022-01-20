Главная » Новости » Игры

В Sony ждут от Microsoft соблюдения договорённостей по играм Activision Blizzard

На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Компания Microsoft приобрела за $68,7 млрд издательство Activision Blizzard, а сама новость оказалась неожиданной для всего мира.

Аналитики уже начали высказывать свое мнение по поводу поведения компании Microsoft  в отношении своих конкурентов.

Например, в Sony Group Corporation ждут, что Microsoft  несмотря на покупку издательства Activision Blizzard продолжит соблюдать ранние договоренности, в том числе и обеспечивать мультиплатформенность игр Activision.

Стоит отметить, что некоторые проекты Activision Blizzard останутся эксклюзивными для Xbox, а часть контента будут продолжать делать для PlayStation.

Между тем, сделку по покупке Activision Blizzard должны закрыть до 30 июня этого года.

Activision Blizzard Microsoft
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.