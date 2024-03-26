9to5Mac: Запечатанный iPhone 2G с 4 ГБ продали на аукционе за 12 млн рублей

На недавнем аукционе в 2024 году был продан редкий запечатанный оригинальный iPhone с 4 ГБ флеш-памяти за более чем 130 000 долларов.

Цена на смартфон была первоначально установлена на уровне 17 000 долларов, но в результате жаркой борьбы покупателей она выросла до шестизначной суммы.

Несмотря на этот впечатляющий результат, он не побил прошлогодний абсолютный рекорд, когда три iPhone с такими же характеристиками были проданы по цене от 133 000 до 190 000 долларов.

Оригинальный iPhone с 4 ГБ памяти был выпущен Apple в 2007 году, но быстро снят с производства в пользу более популярной версии с 8 ГБ памяти.

Источник: 9to5Mac.