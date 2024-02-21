9to5mac: за счет OLED-экранов будущие iPad Pro будут еще тоньше

Согласно последним слухам, Apple готовится к выпуску новых моделей iPad Air и iPad Pro в 2024 году. Утверждается, что обновления будут более значительными, чем обычно.

По информации из источников, Apple планирует выпустить две версии iPad Air с различными размерами экранов. Одна из моделей будет очень похожа на текущий iPad Air, в то время как другая будет иметь экран большего размера, почти идентичный экрану 12,9-дюймового iPad Pro.

Что касается iPad Pro, ожидается, что новые модели станут немного больше и тоньше. Размеры будущих моделей указывают на то, что они будут меньше по толщине благодаря использованию OLED-дисплея, который имеет меньше слоев, чем ЖК-дисплей.

Производители аксессуаров уже начали наращивать производство чехлов для новых iPad, что указывает на то, что они могут поступить в продажу уже в следующем месяце.

Ожидается, что новые модели iPad Pro будут оснащены чипом M3, а также OLED-дисплеями и дополнительными возможностями хранения данных. В отношении нового iPad Air, его технические характеристики должны измениться с чипа M1 на чип M2 или M3.