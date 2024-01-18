9to5Mac: в Apple подтвердили наличие уязвимости в iPhone 12 и MacBook Air M2

Издание 9to5Mac сообщает, что компания Apple признала наличие критической уязвимости, позволяющей взламывать некоторые смартфоны и компьютеры.

Корпорация подтвердила факт уязвимости и заявила о подготовке исправления в виде патча, который не позволит LeftoverLocals, читать данные из графического процессора. Стоит отметить, что для использования уязвимости требуется физический доступ к устройствам.

Исследователи безопасности из фирмы Trail of Bits сообщили о наличии уязвимости на смартфонах iPhone 12 и ноутбуках MacBook с чипом M2.

Они сначала уведомили Apple о проблеме, а затем сообщили общественности. Вначале уязвимость могла быть использована на многих устройствах Apple, но позже компания исправила проблему на большинстве своих устройств.