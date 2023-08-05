9to5Mac: у iPhone 15 Pro будут рекордно тонкие рамки размером 1,5 мм

Рамки нового iPhone 15 Pro и Pro Max становятся удивительно тонкими, предоставляя пользователю еще больше пространства на экране. Мы провели моделирование и сравнение дизайна этих устройств с предыдущими поколениями iPhone.

В 2017 году Apple порадовала пользователей дизайном iPhone X, включив изогнутые лицевые панели, которые распространялись почти от края до края. За последние годы компания продолжала совершенствовать дизайн экранов iPhone, постепенно уменьшая вырез и внедряя технологию Dynamic Island. На этот раз Apple решила уменьшить рамки еще сильнее, на более чем 30%.

Согласно информации из источников, iPhone 15 Pro и Pro Max будут иметь лицевые панели всего 1,5 мм, что стало рекордно тонким значением. Благодаря применению технологии LIPO (литье под низким давлением впрыска) компания смогла существенно уменьшить размер лицевых панелей. Эта технология уже использовалась в Apple Watch Series 7, где также удалось добиться более тонкого дизайна экрана.

В сравнении с предыдущими моделями, рамки iPhone 15 Pro стали еще тоньше, визуально увеличивая площадь экрана. К сожалению, похоже, что размер Dynamic Island останется прежним, и при более тонких рамках он станет еще заметнее.

Сравнив серию iPhone 15 Pro с ранними моделями, такими как X, XS и 11 Pro, которые казались футуристическими в свое время, можно увидеть резкую эволюцию дизайна и уменьшение размеров рамок. Это новое поколение смартфонов продолжает внедрять передовые технологии для обеспечения лучшего пользовательского опыта.