9to5Mac: стартовали продажи Apple HomePod mini в новой упаковке

Apple неожиданно обновила упаковку своей смарт-колонки HomePod mini, не внося изменений в саму колонку. Вместо этого компания изменила дизайн коробки, что стало неожиданностью на фоне слухов о новом поколении устройства, сообщает 9to5Mac.

Пользователь Паркер Ортолани заметил, что новые коробки теперь полностью белые и отличаются от прежних, на которых были изображены сами колонки. На новой упаковке размещён логотип Apple сверху и стилизованный логотип HomePod mini сбоку.

Ранее Apple использовала цветные коробки, соответствующие цветам колонок, но теперь упаковка унифицирована с белой коробкой старшей модели HomePod 2. Причины такого решения пока не известны.

Источник: 9to5Mac