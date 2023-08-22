9to5Mac: самый дорогой премиум-смартфон Apple будет называться iPhone 15 Ultra

По информации из источника Эндрю О’Хара, инсайдера, который раскрыл подробности о предстоящем премиальном смартфоне Apple, возможно, следующая версия будет называться iPhone 15 Ultra, а не iPhone 15 Pro Max, как предполагалось. Это имя было упомянуто в контексте последних слухов о будущих моделях iPhone.

Согласно 9to5Mac, в феврале 2023 года появились слухи о возможном выпуске смартфона под названием Ultra, который не просто будет переименованной версией iPhone Pro Max. Согласно этим слухам, релиз такого устройства может состояться в 2024 году.

Подтверждение или опровержение этой информации, возможно, будет получено на ожидаемой презентации новых продуктов Apple в сентябре. 9to5Mac предполагает, что дата мероприятия может быть объявлена в промежутке между 29 августа и 5 сентября, а презентация iPhone 15, предположительно, состоится 13 сентября 2023 года.

Помимо этого, была ранее сообщена информация о начале выпуска iPhone 15 на индийском заводе Foxconn как части стратегии компании по диверсификации производства. Новая модель также может включать программно-программируемую кнопку Action Button, а в Pro и Pro Max версиях ожидается использование технологии литья под низким давлением LIPO для уменьшения ширины рамки экрана. Кроме того, предполагается использование титанового сплава для рамы корпуса и матового стекла для задней панели устройства.