9to5mac: презентация нового iPhone 15 назначена на 13 сентября

Несколько американских операторов связи обратились к своим сотрудникам с просьбой не брать отгул 13 сентября из-за предстоящего анонса нового смартфона. Вероятно, это связано с ожидаемой презентацией iPhone 15, которая, по сообщениям портала 9to5mac, возможно, состоится в этот день.

Если действительно 13 сентября Apple представит новую линейку iPhone 15, то предзаказы на смартфоны начнутся уже в пятницу, 15 сентября, а официальные продажи стартуют спустя неделю, 22 сентября.

Презентация iPhone 14 состоялась 7 сентября, предзаказы на него открыли через два дня после анонса, а официальный релиз в магазинах был запущен 16 сентября.

По утекшим данным, версия iPhone 15 Pro может стать дефицитной из-за возможных проблем с поставками. В связи с этим Apple может задержать начало продаж этой модели, как это случилось с iPhone 14 Plus в прошлом году, который был доступен в продаже почти на месяц позже остальных версий из-за сложностей с поставками. Подобная ситуация также имела место в 2020 году, затронув запуск iPhone 12 Pro Max и 12 mini.

Предполагается, что iPhone 15 получит обновленный дизайн с изогнутыми гранями и уменьшенными рамками вокруг дисплея. Все модели этой линейки будут обновлены с вырезом для Face ID и камерой Dynamic Island, а также получат разъем USB-C вместо привычного Lightning.