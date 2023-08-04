9to5mac: презентация iPhone 15 может быть назначена на 13 сентября

Несколько операторов связи в США проинформировали своих сотрудников о предстоящем анонсе нового смартфона 13 сентября и попросили не брать отгул в этот день. Согласно информации портала 9to5mac, если презентация действительно состоится 13 сентября, предзаказы на новый гаджет будут доступны уже с 15 сентября, а официальные продажи стартуют 22 сентября.

Говорится, что iPhone 15 будет иметь немного изогнутые грани и более тонкие рамки вокруг экрана. Также известно, что все модели этой линейки будут оснащены обновленным вырезом под Face ID и камерой Dynamic Island, а замена разъема Lightning на USB-C станет одним из нововведений устройств.