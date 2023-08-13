9to5Mac: iPhone 15 лучше покупать весной 2024 года из-за USB-C

Рассматривая возможность покупки смартфонов серии iPhone 15 весной 2024 года, поклонники Apple могут принять во внимание предположение о предстоящих дополнительных опциях и новых цветах корпуса, высказанное журналистом Заком Холлом из 9to5Mac.

Выжидательный подход к линейке iPhone 15 может быть обоснованным вариантом, принимая во внимание традицию Apple представлять дополнительные цветовые варианты для iPhone примерно в марте или апреле, отмечает журналист.

Следует также учитывать, что ожидание с покупкой новых смартфонов может быть обоснованным в связи с тем, что iPhone 15 будет оснащен разъемом USB-C вместо Lightning. Это может потребовать некоторых пользователей приобрести новые аксессуары сразу после покупки iPhone 15.

По мнению Холла, можно предположить, что компания Apple прекратит продажу моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в ближайшее время после выпуска iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Владельцам более старых моделей iPhone, возможно, стоит подождать снижения цен на iPhone 14 и iPhone 14 Plus в сентябре 2023 года.

Кроме того, журналист рассматривает возможность того, что осенью компания Apple может прекратить выпуск миниатюрной версии iPhone 13 mini. В связи с этим, покупка гаджета меньших размеров в ближайшее время может быть обоснованной, учитывая возможный дефицит на рынке, заключает он.