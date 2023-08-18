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9to5mac: Apple значительно повысит мощность зарядки iPhone 15

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Специалисты популярного интернет-портала 9to5mac.com сообщают, что компания Apple планирует значительно увеличить мощность зарядки в своих новых смартфонах серии iPhone 15. По данным этого источника, новые модели будут поддерживать зарядку мощностью до 35 Вт. Однако не уточняется, какие именно модели получат поддержку такой высокой мощности.

9to5mac: Apple значительно повысит мощность зарядки iPhone 15

В случае профессиональных версий iPhone 15 прирост мощности зарядки по сравнению с предыдущим поколением будет небольшим, но заметным — плюс 8 Вт. С другой стороны, если более доступные модели iPhone 15 также получат поддержку 35-ваттной зарядки, то это приведет к увеличению мощности зарядки на 15 Вт, что значительно повысит скорость зарядки для этих телефонов.

Ожидается, что презентация новых смартфонов iPhone 15 от Apple состоится в следующем месяце, 12 сентября 2023 года. Предполагается, что эти новые устройства получат ряд улучшений, включая порт USB-C, улучшенную камеру, корпус из титана и больший объем памяти.

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