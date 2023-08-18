9to5mac: Apple значительно повысит мощность зарядки iPhone 15

Специалисты популярного интернет-портала 9to5mac.com сообщают, что компания Apple планирует значительно увеличить мощность зарядки в своих новых смартфонах серии iPhone 15. По данным этого источника, новые модели будут поддерживать зарядку мощностью до 35 Вт. Однако не уточняется, какие именно модели получат поддержку такой высокой мощности.

В случае профессиональных версий iPhone 15 прирост мощности зарядки по сравнению с предыдущим поколением будет небольшим, но заметным — плюс 8 Вт. С другой стороны, если более доступные модели iPhone 15 также получат поддержку 35-ваттной зарядки, то это приведет к увеличению мощности зарядки на 15 Вт, что значительно повысит скорость зарядки для этих телефонов.

Ожидается, что презентация новых смартфонов iPhone 15 от Apple состоится в следующем месяце, 12 сентября 2023 года. Предполагается, что эти новые устройства получат ряд улучшений, включая порт USB-C, улучшенную камеру, корпус из титана и больший объем памяти.