9to5Mac: Apple в США остановила продажи своих смарт-часов Apple Watch 9 и Ultra 2

С 26 декабря Apple запретили ввозить и продавать Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в Соединенных Штатах. Apple предварительно удалила эти устройства с веб-сайта 21 декабря и снимает их с продажи в магазинах Apple с сегодняшнего дня, чтобы соблюдать решение ITC.

После удаления Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 с веб-сайта Apple в пятницу, эти устройства больше не будут доступны в магазинах Apple.

Вместо этого Apple Store будет продвигать Apple Watch SE, в котором нет датчика кислорода в крови, согласно маркетинговым материалам, отправленным в магазины.

Apple заявила, что будет предпринимать все необходимые меры для возвращения Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 клиентам в Соединенных Штатах как можно скорее.

Кроме того, Apple планирует подать апелляцию на окончательное решение ITC в Апелляционный суд США по федеральным делам 26 декабря.

На данный момент нет информации о том, насколько долго Apple Watch будут недоступны в Соединенных Штатах.

В настоящее время покупатели все еще могут приобрести эти устройства у других ритейлеров, таких как Amazon и Best Buy. Однако, как только имеющийся запас у этих ритейлеров будет исчерпан, они не смогут пополнять его.

Источник: 9to5Mac.