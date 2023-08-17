9to5Mac: Apple сократит производство iPhone 15 из-за низкого спроса

Компания Apple планирует выпустить меньше смартфонов из серии iPhone 15, чем предполагалось ранее, по информации издания 9to5Mac. Аналитик Haitong Intl Tech Research, Джефф Пу, утверждает, что до конца года Apple выпустит 77 миллионов устройств iPhone 15, что меньше ранее запланированных 83 миллионов. Такое сокращение объясняется снижением спроса на устройства данной серии.

Вероятно, сокращение объемов производства связано с тем, что модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут дороже по сравнению с премиальными устройствами предыдущего года из-за использования новых компонентов, таких как процессоры, камеры и другие дорогостоящие элементы.

Кроме того, Apple возможно столкнется с дефицитом компонентов от своих поставщиков, таких как сенсоры от Sony, рамки из титана и новые передние панели. Это также может повлиять на объемы выпуска продукции.

Сокращение плана поставок смартфонов перед запуском серии iPhone 15 может быть интерпретировано как негативный сигнал для компании, однако окончательная картина станет ясной после выхода новой серии на рынок.