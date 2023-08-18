9to5Mac: Apple не будет производить кожаные чехлы на iPhone 15

В компании Apple было принято решение отказаться от изготовления кожаных чехлов для своей новой линейки смартфонов, как сообщает издание 9to5Mac.

Традиционно компания представляла обновленные версии чехлов из натуральной кожи после каждого выпуска новых iPhone. Однако, по информации от источников из 9to5Mac, в текущем году Apple решила не предлагать эти привычные аксессуары для своих новых смартфонов.

Эксперты предполагают, что такое решение может быть обусловлено вниманием к экологическим вопросам, так как производство кожаных чехлов оставляет значительный углеродный след. Кроме того, владельцы iPhone ранее вынуждены были покупать новые чехлы для каждой новой модели устройства, так как чехлы из кожи подходили только к определенным моделям.

Исходя из утверждений источников, внутри компании рассматривается возможность замены кожи на новый премиальный материал. Среди вариантов в рассмотрении упоминается синтетическая кожа на основе винила, аналогичная материалу, который используется для обивки сидений в автомобилях премиум-класса. В заключение, стоит отметить, что кожаные чехлы являются продуктом с высокой маржой, и их стоимость может достигать до 129 долларов, или около 12 тысяч рублей.