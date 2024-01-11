9to5Google: в Android нашли функцию обмена данных между смартфоном и ПК

В 2024 году пользователи операционной системы Android смогут оценить новые функции, которые представит корпорация Google.

Одной из самых ожидаемых опций будет Quick Share, которая позволит быстро и легко обмениваться данными между смартфонами и компьютерами, пишет 9to5Google.

Особенно это будет удобно для пользователей устройств Samsung. Кроме того, Google планирует использовать передовые беспроводные технологии, такие как UWB, для эффективной передачи контента с одного устройства на другое.

Также в списке новых функций есть напоминание о Fast Pair, которую компания анонсировала на выставке CES 2022. Эта функция позволит быстро и просто подключать смартфон к беспроводным наушникам и другим аудиоустройствам.

Ожидается, что Fast Pair станет доступной для пользователей уже в феврале. Кроме того, некоторые телевизоры на базе ОС Google TV и Android TV смогут использоваться в качестве умного домашнего хаба, что откроет новые возможности для управления устройствами умного дома.

Google не забывает и о своем картографическом сервисе Google Maps. В ближайшем будущем пользователи смогут интегрировать свои электромобили в приложение и рассчитывать поездки, учитывая оставшийся заряд аккумулятора.

Это станет незаменимым инструментом для владельцев электромобилей, позволяющим планировать маршруты с учетом доступности зарядных станций.

Кроме новостей о функциях Android, в мире происходят и другие события. В Подмосковье местные жители, оставленные без отопления в своих домах, вынуждены были разжечь костер на улице, чтобы согреться. В США же предупреждают Украину о приближающейся катастрофе.

Также стоит отметить, что корпорация Microsoft выпустила сервис Copilot для Android-смартфонов в конце 2023 года. Это отдельное приложение, которое позволяет получить доступ к модели OpenAI GPT-4.

Пользователи теперь могут воспользоваться передовыми возможностями искусственного интеллекта для различных задач на своих устройствах.