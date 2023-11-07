9to5Google: Samsung не выпустит обновление для флагманских смартфонов 2020 года

Компания Samsung приняла решение не выпускать обновление Android для некоторых своих старых моделей смартфонов. Эту информацию распространило издание 9to5Google.

В ходе анонса обновления Android 14 для смартфонов, представители корейской компании заявили, что несколько устройств останутся без обновлений. В список попали флагманские модели Galaxy S20 и Note 20, а также складные аппараты Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 2.

Согласно мнению журналистов, такое решение компании фактически означает, что популярные устройства считаются устаревшими.

В конце октября Samsung подтвердила, что актуальное обновление Android получат смартфоны, выпущенные в 2020 году. В статье отмечается, что решение IT-гиганта вызывает удивление, хотя релиз собственной прошивки One UI 6 через месяц после выхода Android 14 заслуживает одобрения.

В 2022 году Samsung объявила об изменении политики выпуска обновлений. Теперь флагманские смартфоны бренда будут получать обновления Android в течение четырех лет после выпуска. Однако это правило не распространяется на телефоны, представленные до 2022 года.