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9to5google: «Google Ассистент» не будет работать на умных часах на ОС Wear OS 2

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Умные часы, работающие на операционной системе Wear OS 2, в ближайшее время потеряют поддержку голосового помощника Google Ассистента. Эту информацию обнаружили в коде мобильного приложения Wear OS by Google, которое используется для синхронизации смартфонов и часов.

9to5google: «Google Ассистент» не будет работать на умных часах на ОС Wear OS 2

Согласно найденному коду, поддержка Google Ассистента на часах будет прекращена, и пользователей призывают перейти на более актуальные умные часы, поддерживающие Google Ассистента и работающие под управлением Wear OS 3 или более новых версий.

Отсутствие голосового ассистента на умных часах может означать, что пользователи потеряют функциональность, связанную с использованием помощника, такую как установка таймеров, будильников, напоминаний, управление умным домом и получение информации о погоде.

Умные часы на базе Wear OS 2 были выпущены в 2020 и 2021 годах, и их количество составляет миллионы. В настоящее время актуальными версиями операционной системы Wear OS являются Wear OS 3, 3.5 и 4, которые основаны на Android 11 и 13. Важно отметить, что все версии Wear OS 2 были созданы на основе Android 8 и 9.

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