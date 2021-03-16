Этом стало известно из результатов исследования компании SellCell, которая рассказала о степени лояльности владельцев наиболее популярных смартфонов.

Так, оказалось, что 92% пользователей iPhone не планируют менять его на смартфон другого производителя, и более того отмечается, что этот показатель для устройств оказался рекордным.

А вот пользователи смартфонов Samsung линейки Galaxy стали менее лояльны к ним, так как лояльность клиентов в сравнении с 2020 годом сократилась до показателя 74% против 85,7%.

По словам владельцев iPhone, они не хотят приобретать устройства других брендов по причине того, что с этим смартфонами у них почти никогда не было проблем.

Так заявили 65% пользователей. Еще отмечается нежелание переходить с iOS на Android, а также владельцы iPhone не хотят менять его на другие устройства из-за желания пользоваться знакомым продуктом.

При этом среди тех, которые готовы купить вместо iPhone устройства на Android, причиной называют более продвинутые модели с Android, более интересный дизайн, а также больше функций.

Если переходить с iOS, то пользователи готовы купить гаджеты от Samsung или выбирают Google Pixel.