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91mobiles раскрыл цвета и тройную заднюю камеру Samsung Galaxy F15 5G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Недавно на официальной странице поддержки Samsung в Индии появилась информация о телефоне, а портал 91mobiles опубликовал рендер, показывающий его дизайн.

91mobiles раскрыл цвета и тройную заднюю камеру Samsung Galaxy F15 5G

Судя по рендерам, Samsung Galaxy F15 5G будет иметь тройную камеру на задней панели, которая будет расположена вертикально. Телефон будет доступен в черном, фиолетовом и мятно-зеленом цветах.

Предполагается, что устройство будет иметь каплевидный вырез, как у других моделей Galaxy.

Galaxy F15 5G будет иметь функции, которые будут уникальными для этого сегмента рынка. Одной из них будет большая батарея емкостью 6000 мАч. Также говорится о возможном обновленном дисплее, но пока нет подробностей.

Аппарат имеет модельный номер SM-E156B/DS.

Galaxy F15 5G станет преемником модели Galaxy F14 5G, которая была выпущена в прошлом году. У Galaxy F14 5G также была большая батарея ёмкостью 6000 мАч. Она также имела FHD+ дисплей с частотой обновления 90 Гц, процессор Exynos 1330 и основную камеру на 50 Мп.

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