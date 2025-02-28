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9,5 млн SIM-карт иностранцев были заблокированы Роскомнадзором

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Роскомнадзор сообщил, что заблокировал 9,5 миллиона SIM-карт, принадлежащих иностранцам. Это произошло в рамках работы новой системы контроля идентификационных модулей, которая проверила более 424 миллионов номеров.

С мая по декабрь 2024 года операторы связи проверили данные о 22,4 миллиона номеров, которые использовали 11,2 миллиона иностранцев.

С начала 2025 года все иностранцы должны быть идентифицированы, и количество номеров на человека не может превышать десяти.

Из 11,2 миллиона иностранцев 5,2 миллиона не прошли верификацию, в результате чего были расторгнуты договора на 9,5 миллиона номеров.

Эти меры направлены на борьбу с мошенническими колл-центрами за пределами России. Также наблюдается рост интереса злоумышленников к хищению аккаунтов в мессенджерах.

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