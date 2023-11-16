81% россиян пользуются каждый день WhatsApp — Mediascope

По данным руководителя сектора поддержки клиентов сегмента Digital Mediascope Натальи Бороздиной, WhatsApp остается лидером по охвату населения в России, ежедневно посещаемым более чем 81 млн человек. Второе место занимает «Яндекс» с 68 млн пользователей, а третье место занимает Google с более чем 64 млн ежедневными посетителями.

В Telegram каждый день заходят более 56 млн человек, в «ВКонтакте» — более 54 млн, а среднесуточная аудитория YouTube составляет 53 млн человек.

Бороздина также отметила, что Instagram и Aliexpress выбывают из списка лидеров по среднедневному охвату, в то время как «Дзен» и Ozon входят в топ.