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Новый iPhone 15 Pro получит эксклюзивную синюю расцветку

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До презентации нового поколения смартфонов от компании Apple осталось пару месяцев, их традиционный показ состоится в сентябре.
Авторитетные инсайдеры уже достаточно много рассказали про iPhone 15, но чем ближе к презентации, тем больше подробностей появляется про смартфоны.

Сетевой информатор под ником Unknownz21 написал, что флагманская серия iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получит новый синий цвет. Такой оттенок уже применяли в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, но в новинках он будет более темным, чтобы он гармонично дополнял титановый цвет корпуса.

Также источник написал, что в продаже будут модели в чёрном либо тёмно-сером и титаново-сером цвете.28
В iPhone 15 и 15 Plus цветовая палитра будет состоять из розового, синего и зеленого цвета, возможно еще выпустят варианты в черном и красном цветах.

Новый iPhone 15 Pro получит эксклюзивную синюю расцветку

iPhone 15 Pro
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