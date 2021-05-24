Новая зарядка станция была представлена в середине этого месяца, и тогда ее стоимость составляла 129 долларов с учетом международной доставки.

При этом 80-ваттная беспроводная зарядка Xiaomi со 120-ваттным адаптером серьезно упала в цене и теперь ее можно приобрести по цене 70 долларов.

С таким ценником Mi 80W Wireless Charging Stand представлена на площадке Aliexpress.

Напомним, что в комплекте с беспроводной зарядкой предлагается еще и адаптер мощностью 120 Вт, и USB-кабель.

Она имеет систему обнаружения посторонних предметов, позволяет заряжать устройство в горизонтальном и вертикальном положении, имеет защиту от перегрева, и оснащена двойной катушкой.