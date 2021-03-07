8 марта Xiaomi представит новый смартфон на базе процессора Snapdragon 870

Завтра состоится презентация нового смартфона от компании Xiaomi, а за день до показа очередной новинки в Сети было опубликовано фото смартфона, а также раскрыты некоторые его характеристики.

Xiaomi готовит улучшенный Mi 10, который в Китае будет предлагаться под названием Mi 10S и как оказалось, будущий аппарат больше похож на Mi 10 Ultra, чем на Mi 10.

Тыльная сторона смартфона выполнена в стиле Mi 10 Ultra, но ожидается, что в устройстве будет установлена более простая камера, а процессор будет нефлагманский.

По данным сетевого источника, в Mi 10 Ultra будет процессор Snapdragon 870 и минимум 8 ГБ оперативной памяти.

Также сообщается про стереодинамики и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, но сам блок питания в комплекте со смартфонов поставляться не будет.

Возможно производитель при заказе смартфона зарядку будет продавать за минимальную цену.

Xiaomi Mi 10S будет представлен 8 марта и этот аппарат будет предлагаться только на китайском рынке, но не исключено, что позже его выпустят и в других регионах, но уже под другим названием.