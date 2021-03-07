8 марта Xiaomi представит новый смартфон на базе процессора Snapdragon 870

8 марта Xiaomi представит новый смартфон на базе процессора Snapdragon 87007.03.2021 22:29
Завтра состоится презентация нового смартфона от компании Xiaomi, а за день до показа очередной новинки в Сети было опубликовано фото смартфона, а также раскрыты некоторые его характеристики.
Xiaomi готовит улучшенный Mi 10, который в Китае будет предлагаться под названием Mi 10S и как оказалось, будущий аппарат больше похож на Mi 10 Ultra, чем на Mi 10.
Тыльная сторона смартфона выполнена в стиле Mi 10 Ultra, но ожидается, что в устройстве будет установлена более простая камера, а процессор будет нефлагманский.
По данным сетевого источника, в Mi 10 Ultra будет процессор Snapdragon 870 и минимум 8 ГБ оперативной памяти.
Также сообщается про стереодинамики и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, но сам блок питания в комплекте со смартфонов поставляться не будет.
Возможно производитель при заказе смартфона зарядку будет продавать за минимальную цену.
Xiaomi Mi 10S будет представлен 8 марта и этот аппарат будет предлагаться только на китайском рынке, но не исключено, что позже его выпустят и в других регионах, но уже под другим названием.
Просмотры:Метки: Xiaomi, Xiaomi Mi 10S